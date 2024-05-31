Противники могут осуществить усиленные штурмы, чтобы захватить город Волчанск, считают американские аналитики.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские захватчики, вероятно, хотят дать старт второй фазе наступления на части Харьковской области.

Таким прогнозом в своем свежем отчете поделился американский Институт изучения войны (ISW). "Переброска российскими военными подкрепления в Харьковскую область указывает на то, что российские военные, вероятно, продолжают уделять приоритет усилиям по отводу и прекращению украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области", - отмечается в материале.

Аналитики считают, что войска РФ, "вероятно, намерены начать вторую фазу своей наступательной операции на севере Харьковской области после намеченного захвата Волчанска". В ISW считают, что позиционные бои и возможные украинские контратаки могут потребовать подтолкнуть противников к проведению еще одной волны усиленных штурмов в этом районе, чтобы завершить захват города.

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Продолжается полномасштабная война в Украине - сейчас это стоит знать

Россияне в начале мая начали активно наступать в Харьковской области и смогли захватить ряд приграничных населенных пунктов. Идут ожесточенные бои, и захватчики несут серьезные потери. Общие потери РФ на 30 мая 2024 года составляют примерно 506 260 оккупантов.

В конце мая стало известно, что Силы обороны Украины остановили оккупантов на севере от Харькова и продолжали там выбивать их с позиций, которые им удалось захватить.

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