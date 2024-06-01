Есть продвижение противников возле Нестерянки, Сокола и Семеновки, поделились аналитики.

Российские оккупанты продвинулись возле ряда населенных пунктов в Украине.

Также зафиксировано продвижение противника в городе Часов Яр (Донецкая область), сообщили аналитики DeepState в своем канале в Telegram. "Враг продвинулся возле Сокола, Семеновки, Нестерянки...", - отмечается в сообщении.

По сведениям аналитиков, у Невского продолжаются бои.

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Продолжается война в Украине - сегодня об этом стоит знать

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед, в том числе на Донбассе и на части территории Харьковской области и получают достойный отпор от Сил обороны Украины. Противники несут значительные потери в технике и живой силе. Общие потери РФ на 1 июня 2024 года составляют примерно 508 780 захватчиков.

В американском Институте изучения войны (ISW) в конце мая предупредили, что россияне, вероятно, хотят начать вторую фазу наступления на Харьковщине.

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