Сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать наше небо и имеет положительные результаты.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ВС ВСУ делают все возможное, чтобы уменьшить количество российской авиации. По его словам, это существенно поможет украинским военным на линии фронта, пишет 24 Канал.

Игнат подчеркнул, что такие уничтожения вражеских самолетов – это крайне нужная вещь и Украина должна продемонстрировать западным партнерам, что способна наносить критические поражения российской авиации.

Важно, что это именно те самолеты, которые постоянно атакуют линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Длительное время оккупанты использовали их на Херсонском направлении. Также они продолжают это делать в Авдеевке, Марьинке и тому подобное.

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"Достать эти самолеты очень сложно, потому что от места попадания до места пуска бывает 70 и более километров. Поэтому нужны дальнобойные системы, которые смогут доставать российскую авиацию",– сказал Игнат.

По его словам, помимо наземных систем, нужны истребители с дальнобойными ракетами, которые смогут отгонять российскую авиацию как можно дальше от линии фронта. Сейчас Украина пытается имеющимися ограниченными инструментами делать все возможное, чтобы защищать наше небо и имеет положительные результаты.

"Сейчас имеем сбитие этих самолетов. Было Одесское направление, Херсонское, была Брянская история. Российские летчики уже не решаются сильно приближаться. Потом оно может возобновиться, но все же они не такие уж смелые; не так близко подлетают. Это уменьшает дальность применения средств поражения", - добавил представитель.

Сбитие российских самолетов 19 февраля -детали

Утром силы ПВО сбили два российских самолета на восточном направлении: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник прокомментировал массовое сбитие российских самолетов на фронте.

"Не так много у них этих самолетов – выпущено их около 140 единиц. Это самая современная машина, которая у них есть в этой категории, она может брать на борт до 6 управляемых авиационных бомб, особенно в калибре 500 кг. Они смогли интегрировать этот универсальный модуль к ним. И теперь на расстоянии от 40 до 70 километров могут сбрасывать это серьезное для нас оружие", – сказал аналитик.

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