На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки.

За прошедшие сутки российские оккупанты совершили десятки атак и вели штурмовые действия на нескольких направлениях.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, всего произошло 50 боевых столкновений. Авиационные удары получили более 20 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской и Николаевской.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Ивановка Харьковской области, где украинские защитники отбили около 10 атак противника. На Лиманском направлении захватчики наступательных действий не вели.

Видео дня

"На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещиевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия возле Южного Донецкой области", - говорится в сообщении.

В то же время силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты при поддержке авиации не оставляют попыток окружить Авдеевку, но ВСУ стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери.

"Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили около 10 атак врага", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак.

Также на Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работиного Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области России.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Генштаб также проинформировал, что ночью оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив ударные беспилотники и ракету.

Речь идет о 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и управляемой авиационной ракете Х-59. Силами и средствами противовоздушной обороны 24 беспилотника и ракету было уничтожено.

В то же время ВСУ, по данным ISW, продвинулись на левом берегу Херсонщины.

Общие потери России на фронте сейчас составляют около 302 420 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: