Как только дроны с искусственным интеллектом смогут самостоятельно распознавать цели, угроза от них значительно возрастет.

Сейчас как Украина, так и РФ активно разрабатывают и внедряют высокотехнологичные беспилотные средства. Важно наладить использование дронов на оптоволокне, которые устойчивы к воздействию средств РЭБ и главное - какая сторона быстрее наладит массовое производство. Об этом "Укринформу" сообщил глава 414 отдельного полка ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра", который скоро станет отдельной бригадой, капитан Роберт Бровди ("Мадьяр").

По его словам, сейчас как Украина, так и РФ активно разрабатывают и внедряют высокотехнологичные беспилотные средства. Основная цель - массовое использование дронов на оптоволокне, которые устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как объясняет военный, такой дрон получает команды и передает информацию в цифровом формате через провод, который разматывается с катушки на расстояние до 10-15 км, а иногда и больше. Радиус действия зависит от грузоподъемности: мощные модели могут нести катушки длиной до 50 км. Хотя это не делает дрон полностью автономным, ведь управление осуществляет оператор, однако человек может находиться в более безопасном месте. Благодаря этому дрон работает на низких высотах без риска потери радиосигнала или самого устройства.

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"Это лишь частичка тех технологий, которые сейчас массово интегрируются и применяются. Их удельный вес пока невелик, но это вопрос времени. Каких-то экзотических компонентов у тех технологий нет, они доступны, их можно свободно купить на китайском рынке, собирать в промышленных объемах и применять. Это вопрос времени, даже не предсказания: на смену аналоговым управляемым по радиочастотам дронам придут управляемые на оптоволокне (или с другими формами защиты от воздействия РЭБ)", - говорит Бровди.

Он говорит, что главный вопрос - какая сторона быстрее наладит массовое производство. Сейчас в Украине этим занимаются десятки производителей, но из-за необходимости тестирования и сертификации процесс требует времени.

Следующий этап - развитие искусственного интеллекта. Военный объясняет, как только дроны с искусственным интеллектом смогут самостоятельно распознавать цели, сохраненные в их памяти, и различать типы техники, угроза от БПЛА значительно возрастет. Прототипы таких систем уже существуют и даже применяются на фронте, но их массовая интеграция только начинается.

Как утверждает "Мадьяр", украинские беспилотники - лучшие в мире.

По его словам, когда беспилотник украинского производства преодолевает расстояние в 1000 км и точно поражает цель - это уже прорыв. Однако основное применение дронов происходит в зоне активных боевых действий - 10-20 км вглубь от линии фронта. С развитием технологий и искусственного интеллекта эта зона постепенно превратится в мертвую: дроны будут уничтожать любые цели, которые окажутся в их радиусе действия.

"В ходе цифровизации и наполнения интеллектом полетных средств эта полоса просто обречена стать мертвой зоной. В ней не сможет передвигаться ни одно живое существо, дроны с искусственным интеллектом будут поражать все, до чего дотянутся", - отмечает "Мадьяр".

Он добавляет, что украинские дроны изготавливаются из общедоступных компонентов. Однако их постоянно совершенствуют благодаря реальному боевому опыту. Каждая проблема или несовершенство оперативно устраняется, меняются отдельные элементы, чтобы обеспечить максимальную эффективность при выполнении задач.

Дроны на войне в Украине

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны выделит дополнительно 1,1 млрд грн для закупки беспилотников. В целом в этом месяце ведомство напрямую перечислит военным бригадам 4,3 млрд грн.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов.

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