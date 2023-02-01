Так, они впервые запустили британские ракеты Brimstone с наземных пусковых установок.

Креативность ВСУ во время полномасштабной войны в применении оружия и вооружения часто удивляет западных партнеров. Так военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью "Обозревателю" рассказал о таких кейсах.

Так, например, военные ВСУ впервые применяли противорадарные ракеты HARM американского производства из украинских истребителей для уничтожения российских комплексов ПВО.

Кроме того, продолжил эксперт, впервые британские ракеты Brimstone, которые обычно применяют с вертолетов и самолетов, запускаемых с наземных пусковых установок.

Видео дня

"И один из последних примеров: у нас не хватает советских боеприпасов 152 мм, а американских боеприпасов у нас сейчас достаточно, и мы берем нашу отстрелянную гильзу, туда даем порох, который остается от американских снарядов, и совершаем выстрел из гаубиц 152 мм", — подытожил Згурец.

Ракеты Brimstone 2 для Украины

18 декабря стало известно, что Британия подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2. Это - ракеты наземного или воздушного базирования, разработка компании MBDA UK для Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Ракеты класса "воздух-земля", "земля-земля", предназначенные для поражения танков, артиллерийских установок, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей.

19 января 2023-го стало известно, что Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии передаст Украине 600 ракет Brimstone.

Вас также могут заинтересовать новости: