В нашей стране ликвидировали вражеского офицера из Федеральной службы исполнения наказаний, отметил "Штирлиц".

В Украине ликвидированы два российских майора, один из них был из числа мобилизованных.

В нашей стране, в частности, уничтожен мобилизованный офицер Федеральной службы исполнения наказаний РФ Олег Макаров, поделился в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") и показал фото "груза 200".

"…успешно демобилизированы: майор ФСИН-"мобик" Олег "Лис" Макаров; майор Евгений Захарченко", - поделился офицер.

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Потери россиян в Украине - важные новости

Противники пытаются наступать на Донбассе и несут огромные потери. 18 января Анатолий Штефан сообщил, что были ликвидированы ряд российских офицеров, в том числе - командир группы разведбата лейтенант Александр Мошкин.

Стоит отметить, что по состоянию на 1 февраля общие потери РФ в Украине составляют около 128 тыс. 420 человек. Кроме того, уничтожено, в частности, 3 тыс. 209 вражеских танков, 6 тыс. 382 боевых бронированных машин и 2 тыс. 207 артиллерийских систем.

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