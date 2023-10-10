Для поражения вражеской техники были применены FPV-дроны.

Силы обороны Украины поразили дронами много техники российских захватчиков на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"На Бахмутском направлении рота ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила 7 единиц вражеской техники FPV-дронами", - говорится в сообщении.

В частности, поражены следующие виды вооружения и техники: пушка С-60, Урал, Камаз, гаубица Д-30, БТР-Д и САУ 2С3 "Акация".

Также уничтожен Урал 4320. Потери личного состава противника таковы: один уничтожен и двое ранены.

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По последним данным Генерального штаба ВСУ, на Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки противника неподалеку Клещиевки Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. Имеют частичный успех в районе Андреевки Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили технику противника, в том числе радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

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