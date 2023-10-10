В то же время в Черном море находятся две подводные лодки с "Калибрами".

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили технику противника, в том числе радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

По данным пресс-службы Сил обороны юга, пока резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено. "Продолжаются маневры силами и средствами, и контрбатарейная борьба", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки украинские защитники на юге ликвидировали десять оккупантов. Уничтожены две единицы автомобильной техники, полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт противника.

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Также уничтожен радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", который предназначен также для расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств и тому подобное. Кроме него на металлолом пущена радиолокационная станция "Гамма-С1Е" - мобильная трехкоординатная установка, которая предназначена для ведения кругового или секторного обзора воздушного пространства для средств ПВО, контроля воздушного пространства.

В то же время по словам украинских защитников, российская армия продолжает создавать напряжение вокруг морских транспортных путей и терроризируя мирное население Правобережья. В частности, за прошедшие сутки враг нанес два авиационных удара с применением 10 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславского района и в район острова Змеиный (Одесская область).

Также на Херсонщине в результате вражеских ударов разрушены два административных здания и гараж, повреждены более двух десятков частных домов.

"Оккупанты не прекращают наносить удары, сбрасывая осколочные боеприпасы с дронов по населенным пунктам Херсонщины. За минувшие сутки сбросили 14... В течение суток враг совершил 75 артиллерийских обстрелов с использованием около 490 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины: областной центр, Антоновка, Приднепровское и Садовое, а также Куцурубская громада Николаевщины", - отметили в пресс-службе.

В результате обстрелов ранены три гражданских лица, повреждены 12 частных домов, здания школы, библиотеки, больницы и придомовой газопровод.

По данным Сил обороны, в Черном море сейчас корабельная группировка вражеского флота заведена в пункты базирования из-за сильного шторма. В то же время два подводных ракетоносителя, снаряжение которых до 8 ракет типа "Калибр" продолжают боевое дежурство и держат уровень ракетной угрозы достаточно высоким.

Война в Украине - ночной удар россиян

Как сообщал УНИАН, в течение ночи юг Украины подвергся массированному удару - почти три часа более 30 ударных беспилотников несколькими группами с разных направлений заходили на удар.

Силами ПВО уничтожено 27 БпЛА типа" Shahed-131/136": один - в Николаевской, три - в Херсонской, 23 - в Одесской, но произошло попадание по логистической инфраструктуре Одесской области.

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