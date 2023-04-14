Создание техники организовал фонд Притулы на пожертвования граждан.

Фонд Притулы передал ВСУ первые две многофункциональные лодки Trident украинского производства. К созданию и проектированию техники были привлечены шесть украинских компаний.

Видео с Trident опубликовали на официальном YouTube-канале фонда. Основатель организации Сергей Притула рассказал о характеристиках лодок в отдельном посте на Facebook. Он написал: "8 метровая лодка, с 400-сильными двигателями, способна перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 морских узлов. Плюс будет установлено на каждом по 2 пулемета Browning. Интегрированы навигационные системы, радио-связь, эхолот".

По словам Притулы Trident — это полностью украинское производство. Лодки изготавливались на одном из судостроительных предприятий страны. А в целом к проектированию, разработке и изготовлению техники были привлечены шесть компаний.

Видео дня

Проект профинансировали граждане благодаря своим пожертвованиям. Общая стоимость производства составила 10 093 256 гривен. Притула поблагодарил всех, кто помог воплотить создание Trident в реальность.

Военная помощь ВСУ: последняя информация

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о дополнительных поставках танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley от США Украине. Официальная Варшава договорилась об увеличении количества техники, которую отправят для ВСУ.

Канада 11 апреля сообщила, что предоставит Украине 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.

Германия 10 апреля отправила новый пакет военной помощи для ВСУ. В него вошли бронированная инженерная машина DACHS и 8 грузовиков Zetros.

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