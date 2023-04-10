Особенно важными для ВСУ являются бронированные инженерные грузовики.

Германия поддержала Украину очередным пакетом военной помощи, в который вошли бронированные инженерные машины DACHS.

Соответствующий список оружия, которое Бундестаг передаст ВСУ, появился на официальном сайте Минобороны ФРГ. Там отмечается, что по сравнению с прошлой неделей, пакет помощи существенно дополнили:

Украина получит еще 1 DACHS (всего 7);

8 грузовиков Zetros (всего 60);

8 мобильных антенных систем (всего 42);

6 дронов для разведывательных задач (всего 32);

23 520 боеприпасов калибра 40 мм (всего 83 520).

Особенно важны грузовики Zetros под брендом Mercedes-Benz, созданные специально для экстремальных условий бездорожья.

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Военная помощь от Германии - последние инициативы

Напомним, что 24 марта Берлин также поддержал Украину 3 бронемашинами DACHS в рамках очередного пакета военной поддержки. Тогда Киев получил запчасти к танкам Leopard и БМП Marder, около 70 пулеметов MG3, а также 30 системы, в которых нуждаются ВСУ для ликвидации дронов РФ.

Уже 27 марта стало известно, что Бундестаг намерен увеличить военную помощь по меньшей мере в 5 раз, выделив Киеву оружия более чем в 15 миллиардов евро.

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