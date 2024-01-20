Во время атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняет Авдеевку, впервые обнародовала кадры одного из крупнейших вражеских штурмов города, состоявшегося в конце октября прошлого года.

Там информируют, что уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, "просто таки дикими силами" пытается проломить линию обороны Украины.

"Штурмы - ежедневные. Авианалеты - ежедневные. Контактные бои - ежедневные", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

"На видео - один из тех крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года. Бойцы БУАРа сняли, без преувеличения, исторические кадры. Вот такой вид имеет героизм. Героизм украинского Воина. Врагам - смерть. Борьба продолжается. "Империя" должна распасться", - написали военные.

Война в Украине - последние новости

В субботу, 20 января, УНИАН сообщал, что происходит на самых "горячих" направлениях. Так, за сутки по линии фронта произошло более 70 столкновений. В частности, российские войска не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на Левобережье Днепра.

Также УНИАН информировал, что ВСУ увеличили потери России в Украине. В частности, авиация Сил обороны Украины за 20 января нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному зенитно-ракетному комплексу, одному складу боеприпасов и одному узлу связи вражеских войск.

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