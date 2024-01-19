"Горячо", в частности, у Коксохимического завода, поделились американские аналитики.

Возле Авдеевки Донецкой области украинские воины и российские оккупанты ведут позиционные бои, в частности, юго-западнее от города - в районе Невельского и Первомайского, а также северо-западнее - возле населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново и Степное.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что противник немного продвинулся вперед. "На опубликованных 17 января геолокационных кадрах видно, как российские войска штурмуют и захватывают позицию к востоку от Невельского…", - утверждают аналитики.

В Институте добавили, что по сведения украинских и российских источников, позиционные бои шли в районе Северного (западнее Авдеевки), вблизи Коксохимического завода на северо-западе города и промзоны на юго-востоке.

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Россияне уже длительное время пытаются захватить Авдеевку, получают "по зубам" от защитников Украины и несут огромные потери. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорил, что власти РФ хотели захватить город до Нового года, однако их планы были разрушены.

В середине января офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий говорил, что на Авдеевском направлении враги хотят перерезать дороги и окружить Авдеевку.

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