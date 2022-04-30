Вооруженные силы Украины уничтожили технику оккупантов, из которой россияне обстреливали позиции украинских военных.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
На одном из направлений враг обстреливал бойцов гаубицами "Мста-Б", однако разведчикам удалось обнаружить местоположение противника - артиллеристы нанесли удар в ответ.
В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали по боекомплектам, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", говорится в сообщении.
"Вторая" самая сильная армия мира" безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор...", - заключают Сухопутные войска.
Война в Украине: обновленные данные
Продолжаются наступательные действия РФ в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.
Армия РФ наносит авиационные, ракетные удары и осуществляет артиллерийские обстрелы объектов гражданской и военной инфраструктуры в глубине территории Украины, позиций наших войск вдоль линии соприкосновения и в приграничных районах. Продолжается перегруппировка и усиление группировок войск оккупантов.
За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено десять воздушных целей: один самолет и девять БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито четырнадцать атак врага, уничтожено одиннадцать танков, семь артиллерийских систем, двадцать восемь единиц бронированной техники и четырнадцать автомобилей.
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили 23 тыс. 200 личного состава.
Кроме того, с 24 февраля враг потерял: танков ‒ 1008, боевых бронированных машин ‒ 2445, артиллерийских систем – 436, РСЗО - 151, средства ПВО - 77, самолетов – 190, вертолетов – 155, автомобильной техники - 1701, кораблей /катеров - 8, цистерн с ГСМ - 76, БПЛА оперативно-тактического уровня - 232, специальной техники - 32, пусковых установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.