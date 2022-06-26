Россия продолжает терять своих военных в Украине. Оккупанты, которые пошли выполнять преступный приказ диктатора, отдают за это свои жизни. За сутки украинские воины уничтожили еще 150 оккупантов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:
- личного состава-около 34850 (+150) человек ликвидировано,
- танков-1532 (+21) единиц,
- боевых бронированных машин-3659 (+14) ед,
- артиллерийских систем-764 (+0) ед,
- РСЗО-243 (+2) ед,
- средства ПВО-99 (+0) ед,
- самолетов-217 (+0) ед,
- вертолетов – 184 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-630 (+4),
- крылатые ракеты-139 (+2),
- корабли / катера-14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,
- специальная техника-60 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.
Ранее УНИАН уже сообщал, что Силы спецопераций США проводят для Украины тайную операцию.
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