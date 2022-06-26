Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Россия продолжает терять своих военных в Украине. Оккупанты, которые пошли выполнять преступный приказ диктатора, отдают за это свои жизни. За сутки украинские воины уничтожили еще 150 оккупантов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.06 ориентировочно составили:

личного состава-около 34850 (+150) человек ликвидировано,

танков-1532 (+21) единиц,

боевых бронированных машин-3659 (+14) ед,

артиллерийских систем-764 (+0) ед,

РСЗО-243 (+2) ед,

средства ПВО-99 (+0) ед,

самолетов-217 (+0) ед,

вертолетов – 184 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-630 (+4),

крылатые ракеты-139 (+2),

корабли / катера-14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2564 (+4) ед,

специальная техника-60 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях. Данные уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Силы спецопераций США проводят для Украины тайную операцию.

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