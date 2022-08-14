Только возле Бахмута у подразделений РФ был частичный успех в наступлении.

Вооруженные силы Украины отбили сегодня штурмовые и наступательные действия врага на пяти направлениях, ликвидировали разведгруппы противника.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации с российским вторжением.

Согласно сообщению, на Славянском направлении украинские воины отбили штурм в направлении Долины.

На Краматорском направлении противник рискнул пойти на штурм неподалеку спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.

Враг совершил попытку ведения разведки позиций наших войск в районе Серебрянки, потерпел огневое поражение и ретировался. С тем же результатом завершилась попытка разведки боем в направлении Веселого.

На Бахмутском направлении украинские воины нанесли огневого поражения и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара.

Оккупанты вели наступательные бои в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцевого, понесли потери и отошли. В то же время, по данным Генштаба, в направлении Бахмута у подразделений противника был частичный успех.

На Авдеевском направлении враг вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, успеха не имел, отошел.

Отмечается, что на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня. Также оккупанты вели безуспешные наступательные бои в направлениях Павловки и Времовки.

На других направлениях враг штурмовых действий не проводил.

Отмечается, что на Северском направлении находится до четырех батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация указанных подразделений.

Враг продолжает обстрелы населенных пунктов, применяя танки, артиллерию разных типов, реактивные системы залпового огня и авиацию.

По данным Генштаба, в готовности к применению врагом сейчас находятся два носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Напомним, украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться до конца текущего года.

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