На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часовой Яр.

Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, в течение суток российские оккупанты совершили 15 атак на этих направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной сводке о ситуации на фронте по состоянию на 18:00.

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 15 атак, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны. На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополя, Двуречанское, Каменка, Фиголевка, Двухлетняя, Кутьковка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении, как отмечается, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Макеевки Луганской области и Спорного - Донецкой. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Также в Генштабе проинформировали, что на Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Чаосовой Яр Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка.

Кроме того, как говорится в сводке, на Марьинском направлении в эти сутки противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако, наши защитники отбили все 8 атак противника. Ориентировочные потери врага составили до 10 человек погибшими и около 20 - ранеными. К тому же было уничтожено 2 единицы вражеской автомобильной техники. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

"На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговское и Новоданиловка Запорожской области, а также Казацкое и Одрадокаменка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области, а также город Херсон", - сообщили в Генштабе ВСУ.

В ночь на 2 июня армия РФ атаковала Украину - что задействовали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июня оккупанты запустили по Украине 15 крылатых ракет и 21 дрон, все вражеские цели были ликвидированы. Речь идет о боеголовках типа Х-101/555.

В результате атаки врага в Киевской области пострадали 68-летний мужчина и 11-летний ребенок. Также заданными ОВА, пострадали 5 жилых домов.

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