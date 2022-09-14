Захватчики сорвали украинские флаги и выключили интернет в городе.

Российские оккупанты вернулись к Кремневой Луганской области, посрывали украинские флаги и создают видимость своего массового присутствия в городе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, захватчики выключили интернет на всех оккупированных территориях, чтобы люди не смогли передавать информацию украинским силам.

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"Фактора неожиданности на Луганщине не будет - надо запастись терпением. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем...но скоро", - отметил он.

В то же время Гайдай объявил, что на Луганщине уже создан областной штаб по деоккупации территорий.

"Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦПАУ и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в общинах. Вакуума в админвопросах не будет. Прежде всего, также будет восстановлена мобильная связь и интернет, и другую критическую инфраструктуру, исходя из степени повреждения. Ждем только "команду" военных", - отметил Гайдай.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Гайдай заявил, что оккупанты массово бегут из Луганщины на фоне контрнаступления ВСУ со стороны Харьковской области. По его словам, в Сватово среди оккупантов и коллаборантов паника. Предатели и крупные эшелоны техники покинули город. Кроме того, он заявил, что украинские воины уже на подступах к Кременной и на окраинах Лисичанска.

Вчера Гайдай сообщил, что российские войска вышли из Кременной вместе с коллаборантами, но ВСУ там еще нет.

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