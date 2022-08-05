Пока нет подтверждения от официальных источников Македонии и Минобороны Украины о передаче этих самолетов.

В Воздушных силах опровергли заявления о передаче Украине от Македонии 4 штурмовиков Су-25.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Мы не имеем сейчас подтверждения от официальных источников Македонии и Минобороны Украины о передаче этих самолетов. Это появилось в СМИ...",- отметил он.

В то же время Игнат подчеркнул, что очень важной является поставка советских техники, вооружения и боеприпасов от стран, которые их имеют.

Также, отвечая на вопрос о количестве украинских пилотов, которые сейчас проходят обучение для управления самолетами F-15 и F-16, он отметил, что пока нет и решения о предоставлении Украине самолетов F-15, F-16 или других типов самолетов, хотя в СМИ уже сообщают о обучения украинских пилотов.

По словам Игната, об этом начали говорить после принятия правительством США решения о предоставлении Украине 100 млн на обучение украинских пилотов на западных самолетах.

"Нужно сначала принять политическое решение о том, какой именно тип самолета будет предоставлен Украине, и на него уже обучать. Пока подготовка пилотов для этих типов самолетов не проводится", - сказал представитель командования.

Как известно, 4 августа ряд СМИ распространили информацию о том, что Северная Македония передала Украине 4 штурмовика Су-25.

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