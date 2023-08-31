ВМС ВСУ советуют врагу повторить тактику одного из их адмиралов.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины советуют российским захватчикам затопить весь Черноморский флот для защиты незаконно сооруженного Керченского моста.

Об этом спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал в эфире информационного телемарафона "Єдині новини".

"Учитывая уроки истории, могу им посоветовать повторить тактику одного из их адмиралов и затопить сразу весь Черноморский флот. Кажется, что это будет лучшим решением и развяжет сразу много проблем. По крайней мере, сохранит жизнь их личного состава", - сказал Плетенчук.

"Что касается этих притопленных барж, да, они притоплены реально, и они таким образом пытаются защитить это незаконное сооружение, которое они называют Керченским мостом. Но для того, чтобы его полностью перекрыть, надо, наверное, действительно закрыть судоходство в этом районе, и может тогда будут какие-то гарантии, что туда ничего не доплывет, потому что другим способом, насколько это понятно, защитить они его не смогут", - подчеркнул спикер.

Также у него спросили, можно ли считать нереальной возможность, что судоходство через Керченский пролив будет перекрыто.

"А как они тогда будут грабить наши временно оккупированные территории в Запорожской и Донецкой областях, вывозить наше зерно, металл, выключая АИС (автоматическую идентификационную систему - УНИАН), как это они делают сейчас, когда заходят в Азовское море", - отметил Плетенчук.

По его словам, российские оккупанты в последнее время усилили пограничную группировку вокруг Керченского моста. В частности, Керченский пролив сейчас охраняет не менее 10 единиц плавсредств. Это 6 катеров и 5 кораблей пограничной службы.

В то же время, он напомнил, что Керченский пролив относится к территориальным водам Украины, и поэтому, все действия РФ в этой акватории являются незаконными.

Буданов предупредил, что Крымский мост не сможет избежать БПЛА

Как сообщал УНИАН, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что затопление россиянами плавсредств не поможет защитить незаконно построенный Крымский мост от атак морскими дронами.

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