Тем временем в Черном море находится 21 вражеский корабль.

Подразделения Вооруженных сил Украины на юге уничтожили 55 оккупантов, два танка, три самоходные гаубицы "Мста-С и склад с боеприпасами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией дважды нанесен удар по скоплению техники противника в Бериславском и Херсонском районах. Ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задачи по районам сосредоточения живой силы и техники врага. Подтвержденные потери врага составляют 25 рашистов, три самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе. В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены два танка и четыре грузовика", - говорится в сообщении.

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Между тем, как отмечается, во вражеской корабельной группировке в Черном море, которая сейчас состоит из 21 корабля, на боевом дежурстве находятся два надводных ракетоносителя. Общее количество готовых к применению "Калибров" - 16.

Освобождение Херсона

11 ноября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил освобождение Херсона. Также деоккупирован правый берег Херсонской области.

Всего по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины. На некоторых участках продолжаются поиски разбежавшихся российских военных.

В России вывод войск из Херсона объяснили "маневрами" с целью сохранить боеспособность подразделений и закрепиться на лучших позициях.

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