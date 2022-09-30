Устранить предателя удалось в результате меткого удара по Херсону.

Вооруженные силы Украины избавились от еще одного высокопоставленного рашиста. В результате меткого удара по Херсону удалось ликвидировать "заместителя руководителя" оккупационной администрации Херсонской области Алексея Катериничева.

Соответствующую информацию опубликовали росСМИ, поэтому она нуждается в подтверждении украинскими официальными лицами.

Сообщается, что врага устранили в результате ночного удара. Однако информация об обстрелах оккупантов в Херсоне 29 сентября не поступала. Местные жители тоже ничего не сообщали о взрывах.

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Ночью с 28 на 29 сентября ВСУ действительно поразили скопление рашистов в Херсоне. Об этом докладывали в оперативном командовании "Юг". Но в сводке не упоминалось о ликвидации "замглавы" оккупационной администрации, поэтому информация все еще требует подтверждения.

Напомним, Катериничев был сотрудником ФСБ. Свою "должность" на временно захваченной украинской территории он получил в августе 2022 года.

Охота на коллаборантов: основные подробности

Служба безопасности Украины установила более 4 тысяч россиян и коллаборантов, которые причастны к организации так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях. Все преступные действия этих лиц задокументированы и включены в уголовное производство.

В Мелитополе 29 сентября взорвали автомобиль с Романом Дзюбой. Это муж известной коллаборантки, "директора департамента образования" Елены Шапуровой. Он тоже сотрудничал с российскими оккупантами. В результате взрыва Дзюба получил ранения и предположительно был госпитализирован.

СБУ 29 сентября задержала предателя, которого рашисты назначили "заместителем председателя Дымерского поселкового совета" на Киевщине. Коллаборант обеспечивал горючим военную технику захватчиков, наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов к местам базирования врага.

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