Противник вел наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Равнополя на Запорожье.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 22 боевых столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения. На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, двухлетняя, Масютовка, Купянск и Кисловка Харьковской области", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении, как отмечается, в течение суток, противник проводил наступательные действия в районе Серебрянского лесничества, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и спорного и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово Донецкой области.

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Также в Генштабе проинформировали, что на Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Хромового. Нанес авиационные удары в районах Торецка и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Марково, Ивановское, Александро-Шультино и Озаряновка Донецкой области.

"На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Бердичи, Ласточкино, Степное, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар возле этого города. Совершил артиллерийские обстрелы около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровки, Марьинки, Георгиевки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Благодатного и Золотой Нивы. Совершил обстрелы около 15 населенных пунктов. В частности, пострадали Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области", - говорится в сводке.

Кроме того, говорится, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Безуспешно пытался провести наступательные действия в районе Равнополя, понес потери. Нанес авиационный удар в районе Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Сереж них Новодаровка, Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехово, Новоандреевка Запорожской области и Дудчаны, Антоновка, Херсон, Степановка, Днепровское Херсонской области.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск военных и гражданских инфраструктурных объектах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В результате ракетного удара крылатой ракетой наземного базирования "Искандер-К" по школе в Сергеевке Донецкой области два гражданских человека погибли и шесть ранены, школа полностью разрушена.

29 июня замминистра Анна Маляр сообщила об успехах ВСУ на юге. В частности на направлении Равнополь-Володино наши войска продвинулись и закрепляются на достигнутых рубежах.

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