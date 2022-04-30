Оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях, отметил глава Луганской ОГА.

В Луганской области в пятницу, 29 апреля, российские десантники попытались штурмовать позиции ВСУ.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, после гостеприимной встречи, устроенной 24-й отдельной механизированной бригадой имени Короля Даниила, выжить удалось только семерым рашистам из группы, остальные были ликвидированы.

"Наши защитники показали фото личных вещей, которые были при себе у ликвидированных захватчиков. Примечательно, что там есть православные иконки и обереги. С ними рашисты приехали в Украину убивать", - отметил Гайдай.

Он также сообщил, что оккупанты пытаются наступать на Северодонецком и Попаснянском направлениях.

"Орки хотят полностью захватить Рубежное и Попасную, готовятся к наступлению на Северодонецк", - отметил Гайдай и добавил, что обстрелы мирных городов не утихают.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН, по состоянию на 28 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине подтверждено поименно гибель 2787 мирных жителей. 3152 человека были ранены.

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