Селезнев считает, что армию надо всячески беречь, а атаки и контратаки - это колоссальные потери.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев выступил категорически против контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. Он уверен, что контратаки принесут потери, а Украине армию надо сохранить. Об этом он сказал в интервью изданию Oboz.ua.

Отвечая на вопрос, нужно ли Украине усилить свои позиции на фоне переговорного трека, собрав силы и показав успех на поле боя, Селезнев заявил, что "ни в коем случае" такого делать не нужно.

"Я категорически против. В нынешней российско-украинской войне мы уже имели такой трек, когда под колоссальным давлением наших западных партнеров начали контрнаступательную операцию летом 2023 года. Понесли колоссальные потери, получили мизерные территориальные приобретения - я имею в виду бои на юге Запорожской области", - пояснил он.

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По его словам, самый ценный актив, который сегодня имеет Украина, - это украинская армия, которую "надо всячески его беречь, в том числе путем реализации задач в рамках стратегической обороны".

"Атаки и контратаки - это колоссальные потери. Нам нужно сохранить то, что мы имеем. Сточив в контрнаступательных действиях нашу армию, мы просто потеряем самый действенный аргумент, который будет котироваться и на переговорном треке с РФ, с администрацией США или с европейскими партнерами", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, "просто создавать прецеденты, чтобы у Трампа (Дональд Трамп - президент США, - ред.) или европейских визави появились какие-то обнадеживающие моменты", не стоит:

"Война - история абсолютно рациональная. Есть украинский воин с оружием - есть Украина. Потеряем украинского воина с оружием - некому будет защищать Украину".

Ситуация на поле боя: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, за последние сутки россияне оккупировали село Новоочеретоватое в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся возле Преображенки и в Тополях в Донецкой области.

За 2024 год российские оккупанты захватили 80 населенных пунктов Донецкой области. Сейчас под вражеской оккупацией остается 784 населенных пункта региона. По состоянию на 18 февраля 2025 года оккупировано 60,4% населенных пунктов Донецкой области.

По мнению руководителя БФ "Вернись живым" Тараса Чмута, Украина должна быть готова к ухудшению ситуации на фронте. По его словам, если в какой-то момент произойдет остановка активных боевых действий, перемирие или мир, победа - то это замечательный сценарий, но должны ориентироваться все же на худший вариант.

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