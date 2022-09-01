Также Воздушные силы совершили 70 самолетовылетов на разных направлениях и поразили склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты российских оккупантов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский вертолет и два беспилотника.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"31 августа на восточном направлении зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вражеский вертолет (предположительно Ка-52) российских оккупантов. Кроме того, уничтоженоы два БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении. Відео дня:

При этом в течение суток авиация Воздушных сил ВСУ осуществила более 70 самолетовылетов на разных направлениях.

"Экипажи истребительной, бомбардировочной, штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В частности, украинскими силами были поражены склады боеприпасов, взводные и ротные опорные пункты, боевую бронированную технику, позиции зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, живую силу россиских оккупантов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне не отказываются от попыток захватить Донбасс. За прошедшие сутки ВС РФ сосредоточили усилия на боях на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Подразделения противника пытались вести наступательные бои в районах населенных пунктов Веселая Долина, Зайцево. Российские оккупанты безуспешно наступали в районе Водяного.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удерживании занимаемых позиций.

Утром, 1 сентября, враг начал интенсивный минометный обстрел Энергодара – города-спутника ЗАЭС, обвиняя в огне Украину.

На юге страны продолжается контрнаступление ВСУ, заявленное еще 29 августа. В Институте изучения войны предупредили, что широкая операция по освобождению территорий может занять недели, а то и месяцы.

Командованию удалось подтвердить ликвидацию более 200 оккупантов и шести вражеских складов оккупантов за сутки. Всего украинская авиация нанесла 24 удара по позициям россиян на юге.

Вас также могут заинтересовать новости: