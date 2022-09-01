Игры были призваны помочь ВСУ понять, какие силы надо собрать, чтобы при разных сценариях достичь успеха.

США советовали Киеву провести контрнаступление на ограниченном участке фронта, чтобы не увязнуть в интенсивных боях.

Об этом пишет CNN со ссылкой на многих американских и западных официальных лиц, а также на украинские источники.

Накануне контрнаступления Штаты провели с Украиной "военные игры", призванные помочь понять ВСУ, какие силы надо собрать, чтобы при разных сценариях достичь успеха.

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Американские чиновники наблюдают усиление паритета между украинскими и российскими военными. Хотя Россия по-прежнему сохраняет преимущество в артиллерии и личном составе.

Собеседники телеканала пока воздерживаются от каких-либо прогнозов по деоккупации ВСУ городов и сел.

Украинцы же закрыли важный "пробел", отмечают западные чиновники, в частности благодаря РСЗО HIMARS, с помощью которых Украина в последние месяцы наносила удары по тылу оккупантов.

Более того, некоторые военные источники CNN утверждают, что Украина компенсировала преимущество России в плотности огня своей "компетенцией".

В материале также говорится о том, что именно Украина стоит за взрывами на военных объектах россиян в Крыму, что было частью подготовки к началу контрнаступления на юге.

"Я не думаю, что пока возможно подтвердить масштабы украинского наступления, однако они, безусловно, повлияли на способность России двигаться на север и юг через (Днепр) мосты. А что касается будущих перспектив, я бы отметил, что Украина намного ближе к паритету численности войск в Херсоне, чем это было в последние недели", - отметил высокопоставленный представитель НАТО.

Атаки на объекты оккупантов в Крыму на Западе называют "особо умной стратегией", поскольку именно полуостров "является стартовой площадкой для операций ВС РФ на юге Украины".

Как сообщал УНИАН, ВСУ официально объявили о контрнаступлении на юге 29 августа. За это время украинские силы уже подвинули линию фронта, констатировали в британской разведке.

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