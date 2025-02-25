Ряд западных чиновников заявили, что без военной помощи США, Украина сможет воевать в нынешнем темпе до лета. Мол, тогда ВСУ останутся без боеприпасов, что не позволит использовать некоторые из самых современных вооружений. В свою очередь, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что мощным рычагом влияния президента США Дональда Трампа на Украину является угроза непоставок оружия, однако Силы обороны Украины имеют еще примерно полгода, прежде чем действительно почувствуют нехватку оружия на линии фронта.

По моему мнению, иногда политики пытаются, скажем так, сгущать краски, чтобы получить больший эффект от того, что они говорят.

Поэтому эта информация правдива, но наполовину.

Видео дня

Действительно, оружие, которое нам сегодня поставляют Соединенные Штаты, они продолжат поставлять. Ведь то, что происходит сейчас - это выполнение договоренностей, достигнутых еще с прошлой администрацией Белого дома. Это вооружение будет поступать еще несколько месяцев, и его нам хватит, по меньшей мере, до лета. Это - правда.

Но если США не подпишут с нами новое соглашение и поставки оружия приостановятся, это не так страшно, как это описывают. Во-первых, стоит учитывать, что США - это не Северная Корея, Россия или другое государство, в котором лидер (вместе с людьми, которых он привел к власти) может самостоятельно решать, что и как будет делать вся страна. Некоторые позиции Трампа уже многим не нравятся в самих Штатах.

Во-вторых, похожая ситуация - когда мы семь месяцев не получали американское оружие, потому что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заблокировал соответствующее голосование - уже была. При этом, наши европейские партнеры в то время также поставляли нам оружие не слишком активно. Тогда они не очень волновались по поводу того, чтобы увеличить свои военные возможности и производство и помогать нам активнее.

Сейчас история немного другая. Европа, особенно северный регион, рассматривает вопрос, как существенно увеличить помощь Украине, учитывая, в том числе, не очень понятную сегодня позицию администрации Белого дома.

Кроме того, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с президентом США и о чем-то договаривался. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время предстоящей встречи с американским лидером тоже, думаю, о чем-то договорится. Дональд Трамп позиционирует себя как человека из бизнеса, он умеет заключать сделки. Поэтому, возможно, речь идет не о том, что он прекратит поставлять вооружение, а о том, что не будет поставлять нам напрямую.

Возможно, предложит европейцам покупать якобы для себя, а потом передавать Украине...

К тому же, лидеры европейских стран и сами прекрасно понимают, в какой они могут оказаться ситуации, если не увеличат производство собственного оружия. Поэтому, я уверен, они сейчас над этим активно работают. А увеличение производства оружия в Европе означает, что будет возможность поставлять его нам. Поэтому я не верю, что мы полностью останемся без вооружения и не сможем что-то сделать.

Тем более, что есть еще один важный момент: продолжает совершенствоваться и набирать обороты наш собственный военно-промышленный комплекс.

Алексей Гетьман,военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны