Силы обороны Украины нанесли врагу мощное огневое поражение.

Российские оккупанты после незначительного успеха во время наступления в районе Верхнекаменского, а также населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка Донецкой области отступили.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением по состоянию на 18:00.

"Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в районе Верхнекаменского, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Бахмутском направлении противник обстреливал украинские позиции вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС, также осуществил авиаудары неподалеку Берестового и Покровского.

В сводке отмечается, что при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населенных пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка, но понесли потери и отошли.

Сейчас продолжаются бои вблизи Веселой Долины, добавили в Генштабе.

Ранее в РФ заявили, что не намерены покидать юг Украины в случае захвата Донбасса.

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