Украинские дроны попали в техническо-эксплуатационную часть авиабазы, где были скоплены самолеты.

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли очередной удар по России с помощью беспилотников, целью которого стала авиабаза "Морозовск" в Ростовской области, примерно в 300 км от текущей линии фронта. В сети уже появились спутниковые снимки последствий удара. Эксперты Defence Express проанализировали фото и высказали предположение, сколько вражеских самолетов могли попасть под удар.

"Спутниковые снимки, которые обнародовал OSINT-аналитик Brady Afrik демонстрируют, что в РФ традиционно перехватывают дроны теми объектами, которые они и должны были поразить", - отмечают эксперты.

В частности, на одном из снимков показана техническо-эксплуатационная часть авиабазы, на которой проводят осмотр, обслуживание и ремонт самолетов. На площадке перед ней 4 июня зафиксировано пять самолетов, которые могут быть идентифицированы как фронтовые бомбардировщики Су-34, или истребители Су-30.

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"А на сегодняшнем снимке от 14 июня - на этом месте только следы от пожара на площадке, есть прямое попадание в ангар где и обслуживаются самолеты. А если присмотреться, то в проломе видно, что там находятся два самолета", - отмечают аналитики.

То есть сказать, что во время этого удара было уничтожено или повреждено именно пять самолетов невозможно. Потому что с 4 июня, то есть за десять дней, самолеты точно меняли свое местоположение, пишут в Defence Express.

В то же время, отмечают аналитики, если взять публичный снимок Santinel от Европейского космического агентства, который был сделан утром 13 июня, то есть за день до удара, то несмотря на низкое качество можно увидеть, что на площадке находится один самолет.

"Таким образом, учитывая то, что на этой площадке перед уничтоженным ангаром видны следы пожара, то возможно предположить, что речь идет о минимум трех пораженных российских самолетах. Два в ангаре и один перед ним", - заключают в Defence Express.

Ночная атака на РФ - что известно

В Министерстве обороны РФ заявили, что сбили в ночь на 14 июня 87 беспилотников над несколькими областями и временно оккупированным Крымом.

Ночью россияне заявляли о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА. Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу.

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