Аэродром "Ахтубинск" находится примерно на расстоянии 620 километров от линии фронта / фото The War Zone

Силы обороны 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск" впервые поразили самый современный истребитель Москвы Су-57. Американское издание The War Zone опубликовало свежие спутниковые снимки пораженного самолета, где видны значительные повреждения.

Ранее спутниковые снимки обнародовало Главное управление разведки, но с одним истребителем. В ведомстве отметили, что аэродром "Ахтубинск" находится примерно на расстоянии 620 километров от линии фронта.

Спутниковые снимки поврежденного Су-57 / фото ГУР

Но на новых снимках более четко видно поврежденный самолет. Он находится под каркасом какого-либо накрытия. Еще за день до атаки, 7 июня, на снимке слева от самолета видно незначительное потемнение, но никаких обгоревших мест или воронок не замечалось.

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Спутниковые снимки поврежденного самолета / фото The War Zone

Однако уже 10 июня на снимках изображены те же самые самолеты, которые стояли на аэродроме уже после атаки 8 июня. Как и на снимке с ГУР, на нем видны следы горения и небольшая воронка от кабины реактивного самолета.

"Взрыв и осколки от такой близкой детонации, скорее всего, прошили бы истребитель и вызвали другие повреждения. В задней части самолета виден еще один обгоревший след, похожий на небольшую пробоину от взрыва", - отмечает издание.

Спутниковые снимки поврежденного самолета / фото The War Zone

Также белое пятно есть на верхней части фюзеляжа за кабиной пилота. Непонятно, что это такое. В материале говорится, что, возможно, это какой-то брезент, который потенциально покрывает повреждения. Другая белая полоса, выглядывающая из внутренней части крыла, похоже, является солнечным бликом.

"Это также было на изображении ГУР, которое тогда вызвало путаницу, но теперь имеет смысл в контексте новых изображений, которые включают другие самолеты поблизости", - пояснили в издании.

Удар по Су-57 - что известно

Как писал УНИАН, ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал, сколько самолетов Су-57 еще осталось у России. По его словам, до атаки Украины, РФ имела около 10-11 таких истребителей и они являются достаточно опасным для украинцев.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин бесится после поражения Су-57.

"Путин действительно бесится. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать", - сказал Юсов.

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