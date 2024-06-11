На новых снимках четко видно повреждения российского истребителя и ситуацию на аэродроме.

Силы обороны 8 июня в Астраханской области РФ на аэродроме "Ахтубинск" впервые поразили самый современный истребитель Москвы Су-57. Американское издание The War Zone опубликовало свежие спутниковые снимки пораженного самолета, где видны значительные повреждения.

Ранее спутниковые снимки обнародовало Главное управление разведки, но с одним истребителем. В ведомстве отметили, что аэродром "Ахтубинск" находится примерно на расстоянии 620 километров от линии фронта.

Но на новых снимках более четко видно поврежденный самолет. Он находится под каркасом какого-либо накрытия. Еще за день до атаки, 7 июня, на снимке слева от самолета видно незначительное потемнение, но никаких обгоревших мест или воронок не замечалось.

Видео дня

Однако уже 10 июня на снимках изображены те же самые самолеты, которые стояли на аэродроме уже после атаки 8 июня. Как и на снимке с ГУР, на нем видны следы горения и небольшая воронка от кабины реактивного самолета.

"Взрыв и осколки от такой близкой детонации, скорее всего, прошили бы истребитель и вызвали другие повреждения. В задней части самолета виден еще один обгоревший след, похожий на небольшую пробоину от взрыва", - отмечает издание.

Также белое пятно есть на верхней части фюзеляжа за кабиной пилота. Непонятно, что это такое. В материале говорится, что, возможно, это какой-то брезент, который потенциально покрывает повреждения. Другая белая полоса, выглядывающая из внутренней части крыла, похоже, является солнечным бликом.

"Это также было на изображении ГУР, которое тогда вызвало путаницу, но теперь имеет смысл в контексте новых изображений, которые включают другие самолеты поблизости", - пояснили в издании.

Удар по Су-57 - что известно

Как писал УНИАН, ранее авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал, сколько самолетов Су-57 еще осталось у России. По его словам, до атаки Украины, РФ имела около 10-11 таких истребителей и они являются достаточно опасным для украинцев.

Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин бесится после поражения Су-57.

"Путин действительно бесится. И реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая, потому что Су-57 они пытались тщательно прятать и оберегать", - сказал Юсов.

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