Там также отметили, что развертывание северокорейских сил не приведет к серьезным изменениям линии фронта в ближайшей перспективе.

Участие военных КНДР в войне в Украине не вызовет существенных изменений, они лишь понесут большие потери. Такое мнение высказал командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает ERR.

Он отметил, что скорее всего, северокорейские военные прибыли в РФ в начале октября, где прошли подготовку в Восточном военном округе, которая длилась 2-4 недели. Затем, по данным Кивисельга, началась их отправка на войну в Украину, поэтому первые подразделения с военными КНДР должны оказаться на фронте в ближайшее время.

По словам Кивисельга, северокорейские солдаты обычно учатся воевать в горной местности, поэтому Украина для них - это незнакомый климат и география.

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"Подготовка, которую они проходят в РФ не слишком высокого уровня. Поэтому можно ожидать, что северокорейские подразделения понесут значительные потери в Украине, вероятно, еще большие, чем россияне", - спрогнозировал Кивисельг и добавил, что Северная Корея продолжит отправлять больше солдат на войну.

Кроме того, представитель эстонской разведки отметил, что развертывание северокорейских сил не приведет к серьезным изменениям линии фронта в ближайшей перспективе. "Но, если дополнительное развертывание продолжится в России, где они проходят подготовку, а затем прибывают на передовую, в долгосрочной перспективе это, безусловно, может привести к изменениям", - детализировал Кивисельг.

"Северная Корея пообещала РФ до 12 тыс. военных, включая 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет проходить поэтапно", - сказал Кивисельг.

Солдаты КНДР в Украине

По данным западных СМИ, часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти. При этом в Пентагоне заявили, что в РФ прибыли около 10 тыс. военных из Северной Кореи.

В свою очередь президент США Джо Байден посоветовал Украине наносить удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории РФ.

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