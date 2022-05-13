Судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" Черноморского флота РФ было поражено у острова Змеиный.

Вооруженные Силы Украины записали на свой счет еще один корабль Черноморского флота РФ - судно тылового обеспечения проекта 23120 Всеволод Бобров. После удара по нему наших военных вблизи Змеиного, как сообщила Одесская областная военная администрация, судно загорелось и пошло в оккупированный Севастополь.

Проект 23120

Суда проекта 22120 являются одними из новейших вспомогательных судов на военно-морском флоте РФ. Они были разработаны на основе типичного гражданского судна обеспечения морской нефтедобычи и фактически это универсальное судно.

Оно может выполнять функции буксира, имеет возможность транспортировки грузов и их погрузки/выгрузи на необорудованных участках или в открытом море благодаря автоматической системе позиционирования. На судне есть барокамера для обеспечения водоводных глубоководных работ.

Поэтому не стоит, услышав слово "буксир" недооценивать значение и возможности судна. Оно длиной 90 метров и водоизмещением 9000 тонн, способно перевозить 2000 тонн грузов, а также идти через лед толщиной до 0,6 метра.

Также это совершенно новые корабли, которые были заказаны минобороны РФ в 2012 году в количестве трех единиц, по одному для Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Первым, в 2018 году, в эксплуатацию на Северном флоте вошло судно "Эльбрус". А общая стоимость контракта на три судна составляла 11,715 млрд. рублей по тогдашнему курсу - около 400 млн. долларов.

"Всеволод Бобров"

Судно тылового обеспечения Всеволод Бобров было спущено на воду в 2016 году, а введено в эксплуатацию только летом 2021 года, после многократных переноса сроков и задержки на три года. А в Черное море оно зашло вообще зимой, за несколько месяцев до начала вторжения рашистов, что делает его самым молодым судном на Черноморском флоте РФ.

Выведение такого корабля из строя более чем болезненно для Черноморского флота РФ, потому что это единственное судно такого класса в акватории, а также одно из двух в строю в целом.

Более того, возникает даже вопрос о возможности россиян его починить. Ведь, как всегда, если хорошо рассмотреть любую решетку, то там легко находятся западные критические компоненты, доступ к которым теперь для РФ заблокирован.

Что касается "Всеволода Боброва" и вообще проекта 22120, то известно, что вся электроэнергетическая установка корабля, обеспечивающая и движение судна и работу всех его узлов и механизмов - от финской компании Wartsila. Это очень сложная установка, состоящая из четырех главных дизель-генераторов общей мощностью 15 000 кВт и общей массой в 300 тонн.

Конечно, на этом судне множество других компонентов западного производства, потому что даже сами рашисты признавались, что смогли сделать импортозамещение только части оборудования, в частности кабелей, систему тонкораспыленной воды и гидроакустическую антенну.

Также очень интересен груз, который мог находиться на судне "Всеволод Бобров". Ранее была информация, что враг не оставляет попыток создать из острова Змеиный укрепленный форпост для контроля северо-западного района Черного моря. И планирует для этого разметить на захваченном острове мощные системы противовоздушной обороны и даже ракетный противокорабельный комплекс. То есть к стоимости "Всеволода Боброва" в 133 млн долларов можно добавить еще и стоимость груза.

Характеристики "Всеволод Бобров" проекта 23120