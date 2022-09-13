Захватчики во время побега забрали даже собственную разбитую технику.

Российские оккупанты посхом едут из села Новониколевка, расположенного в 50 километрах от Мелитополя на фоне успешных контрнаступлений Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Еще несколько недель назад рядом с этим селом русские начали строить вертолетную площадку и даже требовали освободить все ангары от сельхозтехники, чтобы завезти боевые машины. Более того, в деревню завезли русских солдат и начали расселять по пустым домам. Несколько дней назад ситуация кардинально изменилась.

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"Кацапы вдруг снялись все по команде и выехали из села. В одном доме оставили только человек пять каких-то инвалидов. Да и боятся из дома выйти, чтобы их не убили", – рассказывают местные жители.

По данным издания, россияне прихватили с собой даже разбитую технику.

Как писал УНИАН, 9 сентября во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе прогремели взрывы.

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