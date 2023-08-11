Для прикрытия своих действий оккупанты усиливают обстрелы.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк отмечает, что вражеские диверсионно-разведывательные группы на юге активизировались на островах и в проливах, и объясняет, что они там делают. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о действиях вражеских ДРГ на юге.

"Они сейчас повысили свою активность именно на сложном участке местности, скадном географически, - там, где острова и проливы. И пытаются ротировать свой личный состав, пытаются разведать замыслы Сил обороны", - рассказала Гуменюк.

Пресс-секретарь добавила, что в частности для того, чтобы прикрывать свои действия, оккупанты усиливают обстрелы. "Населенные пункты, более близкие к дельте, вчера пострадали как можно больше", - сказала она.

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Так, мощно была обстреляна Белозерка,где ранения получили восемь гражданских лиц. Гуменюк отметила, что характерным является то, что захватчики бьют по местам скопления людей.

Деятельность вражеских ДРГ

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что в течение июля в полосе ответственности Северной оперативно-стратегической группировки войск было обнаружено и уничтожено четыре попытки проникновение на территорию Украины диверсионных разведывательных групп противника.

Оккупанты пробирались в темное время суток. Это произошло на участке российско-украинской границы в пределах Черниговской и Сумской областей.

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