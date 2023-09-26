Он рассказал, почему не удалось достичь сегодня 100% сбития вражеских БПЛА.

Российские оккупанты для обстрела Украины сегодня применили различные виды БПЛА, часть из них была уничтожена. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Кроме дронов, конечно, еще зафиксированы и крылатые ракеты "Искандер" и несколько Х-59. Последствия уточняются", - отметил он.

Игнат рассказал, что была атака БПЛА разных типов - ударных, а также разведывательных, которые являются корректульщиками огня и они применяются врагом все активнее, чтобы иметь полную информацию. "Этой ночью сразу 38 БПЛА было запущено с двух направлений – мыс Чауда (Крым) и Приморско - Ахтарск (РФ)", - отметил он. При этом подчеркнул, что эти дроны полетели в разных направлениях.

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По его словам, уничтожено на этот раз 26 БПЛА. Игнат отметил, что сегодня не удалось достичь такого 100% результата как было вчера, когда были уничтожены все 19 запущенных врагом дронов. "Дроны-камидзе устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и тяжелая цель для средств ПВО", - добавил он.

Игнат напомнил, что американские и западные партнеры отмечают, что Россия все больше будет применять дронов для обстрела Украины, поэтому нужно искать рациональные средства для их обнаружения и уничтожения.

"Конечно, можно говорить, что уничтожать их надо пулями, зенитными пушками, но надо понимать, что территория большая и радиус поражения такого типа вооружения о котором шла речь не велика – это буквально несколько километров, где может достигать пуля из стрелкового оружия. Именно поэтому приходится применять и более серьезные типы вооружения – зенитные управляемые ракеты, истребительную авиацию",- отметил он. При этом добавил, что надо наращивать рациональные методы уничтожения вражеских БПЛА - ПВО Сухопутных войск, других составляющих Сил обороны должны быть обеспечены собственными такими мобильными установками, желательно, чтобы они имели искусственный интеллект, который может обнаруживать воздушную цель и уничтожать ее без вмешательства человека.

Атака по Одессе 25 сентября - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал, что российские ракеты ловили по всему югу. Россияне заставили свои ракеты и дроны отчаянно маневрировать, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны во время атаки по Одессе. Они разворачивались и по молдавской границе вернулись в Одессу. При этом отмечал, что враг применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты.

Вчера украинскими зенитчиками были уничтожены все 19 дронов-камикадзе, запущенных агрессором, и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр". Не удалось сбить только ракеты "Оникс", летевшие над морем.

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