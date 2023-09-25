Россияне придумали сложный маршрут, чтобы попытаться ударить по Одессе с тыла.

Этой ночью россияне заставили свои ракеты и дроны отчаянно маневрировать, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны во время атаки по Одессе. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Фактически долетая уже из восточных регионов в центр страны, они (ракеты и дроны – УНИАН) развернулись и по молдавской границе уже вернулись в Одессу. Противник применяет различные средства воздушного нападения, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны и максимально нанести ущерб, поразить объекты", – пояснил Игнат.

Несмотря на то, что в Одессе таки были разрушения этой ночью, в целом спикер оценил работу украинской ПВО как "безупречную". Он отметил, что украинские зенитчики сумели уничтожить все 19 дронов-камикадзе, запущенных агрессором, и 11 из 12 крылатых ракет "Калибр". Не удалось сбить только ракеты "Оникс", летевшие над морем.

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"Ракеты "Оникс" сложно сбивать. Противодействовать им можно, но средства поражения против них не действуют. Ракета сверхзвуковая, летит очень низко. Поэтому эти ракеты невозможно сбивать теми средствами противовоздушной обороны, которые существуют", - сказал Игнат.

Ночной удар россиян по Одессе

Как писал УНИАН, во время ночной атаки на Одессу враг запустил ракеты двух типов и дроны-камикадзе. К сожалению, произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил Морской вокзал в Одессе. В здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован.

Кроме того, "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

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