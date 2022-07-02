"Денацифицированный" майор жил в российском Подольске.

Украинские воины ликвидировали старшего эксперта военно-научного комитета ВДВ РФ майора Андрея Мелихова. Оккупант проживал в российском городе Подольск.

Об этом сообщил украинский военный и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Мелихов сделал "жест доброй воли" - официально "денацифицировался и демилитаризовался", шутит "Штирлиц".

"Но ведь интересно, что он здесь делал? Или уж мяса среди старших офицеров не хватает, отправляющих научно-преподавательский состав?"– отметил Штефан.

По данным блогера Necro Mancer, что Мелихова ликвидировали в Украине 24 июня. Ему было 39 лет.

Как сообщал УНИАН, с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 35 870 человек личного состава. Она также потеряла 1582 танка, 800 артиллерийских систем, 217 самолетов и 186 вертолетов.

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