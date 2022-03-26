Оккупанты проводят обыски в домах местных для выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей.

В Херсонской области зафиксированы многочисленные факты похищения женщин и пытки орками местных жителей.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 26 марта.

"В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Проводят обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеют место многочисленные факты похищения женщин и пытки местных жителей", – говорится в сообщении.

В то же время, в отдельных населенных пунктах Черниговской области оккупанты осуществляют принудительное распространение так называемой "гуманитарной помощи" среди местного населения для создания пропагандистских репортажей российскими СМИ.

"На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью препятствования перемещения местного населения", – добавили в Генштабе.

Рашисти 1-го марта захватили наш прекрасный Херсон. У них были планы провозгласить там псевдореспублику, но все планы "разбились" из-за местных жителей, которые вышли на митинг под дулами российских автоматов.

25 марта издание The New York Times со ссылкой на Пентагон написало, что оккупанты больше не контролируют Херсон. Впрочем, пока нет официального подтверждения или опровержения этой информации от представителей Украины.

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