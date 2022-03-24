Общественные организации зафиксировали их в Херсонской, Киевской и Черниговской областях.

В нескольких областях Украины зафиксированы случаи сексуальных преступлений над женщинами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.

"На горячие линии общественных организаций поступают сообщения о сексуальных преступлениях со стороны российских оккупантов. В частности, такие сообщения поступали в общественную организацию "La Strada". Уже подтверждено поступление жалоб от гражданок, которые пострадали от сексуального насилия, из разных областей Украины: Херсонская, Киевская. Другие общественные организации зафиксировали совершение насилия в Черниговской области. Преступления были совершены на территориях, которые являются временно оккупированными".

Уполномоченная по вопросам гендерной политики напомнила номера бесплатных горячих линий, по которым можно сообщить о подобных случаях, жертвами или свидетелями которых вы стали: 116-111; 116-123; 15-47.

Ранее сообщалось, что российскому оккупанту, убившему безоружного мужчину и неоднократно насиловавшему его жену, сообщили о подозрении.

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