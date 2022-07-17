Утечка токсина на заводе "Южмаш" в Днепропетровской области является фейком.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на местный Штаб теробороны.
"Утечка токсина на Днепропетровщине - фейк. Сообщения о выбросе гептила начали распространяться после вражеского удара по "Южмашу" в Днепре. И все они – ложные", - отмечается в сообщении.
Как информирует Центр, россияне ударили по Южному машиностроительному заводу шестью ракетами.
"Оккупанты действительно могли вызвать утечку гептила и совершить теракт, который по масштабам можно сравнить с ядерной катастрофой. Впрочем, еще в начале полномасштабного вторжения РФ гептил и его производные на "Южмаше" экстренно утилизировали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утечки не было, а слухи распространяют враги, чтобы распространить панические настроения.
Гептил - крайне опасный для человека компонент ракетного топлива.
Удар по Днепру и "Южмашу":
15 июля вечером российские захватчики совершили ракетный обстрел Днепра. Вражеские ракеты попали в промышленное предприятие и по улице рядом с ним. В результате три человека погибли, еще 16 получили ранения.
Известно, что россияне выпустили ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.
В результате российского теракта в Днепре погиб, в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.
Позже мэр Днепра Борис Филатов заявил, что ночной ракетный удар наносился по заводу "Южмаш".
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