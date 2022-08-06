На Донетчине враг продолжает интенсивные обстрелы населенных пунктов, продолжаются бои.
Как отметили в сводке Генерального штаба, враг ведет наступление, сосредотачивая основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
"Применяет штурмовую и армейскую авиацию", - говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Применяли танки, ствольную и реактивную артиллерию.
Также враг нанес авиаудары вблизи Зайцевого, Соледара, Бахмута и Берестового.
На Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опытного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки
"Вел наступление в направлении Лозовое-Невельское, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку", - отметили в Генштабе.
На Краматорском направлении также зафиксированы обстрелы - возле Спорного и Ивано-Дарьевки.
"[Враг] вел наступательные бои в направлениях Яковлевка - Вершина и Кодема - Зайцевое, успеха не имел, отошел. Ведет наступление в направлении на Бахмут, продолжаются боевые действия", - резюмировали в Генштабе.
Как писал УНИАН, российские оккупанты пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмута.
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