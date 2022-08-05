Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

Российские оккупанты пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут, и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация без изменений. На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Также оккупанты проводят инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.

Рашисты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов железный мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области. На Слобожанском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на том, чтобы не дать нашим военным возобновить наступление.

"На Харьковском направлении враг применил ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов", - говорится в сообщении.

Беспилотными летательными аппаратами оккупанты провели воздушную разведку возле Русской Лозовой, малых проходов, Гусаровки и Чепеля.

На Славянском направлении противник не проводил активных наступательных действий. Оккупанты осуществляли огневое поражение из артиллерии различных типов вблизи Богородичного, Долины, Дубравного, Большой Камышевахи и Родного.

"На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки. Пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины города Донецк", - отмечается в сводке.

На Краматорском и бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку Северска, Григоровки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцево, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Также рашисты ударили из авиации у Вершины.

"Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины, успеха не имели, отошли", - добавили в Генштабе.

На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки.

"Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески", - говорится в сводке.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ВСУ отбили штурмы оккупантов и заставили врага бежать в районах семи населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: