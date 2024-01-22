Враг потерял средства ПВО и артиллерию.

За прошедшие сутки, 21 января, авиация Вооруженных сил Украины атаковала 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов.

Как сообщал Генштаб, бойцы подразделений ракетных войск поразили 1 район сосредоточения личного состава, 1 пункт управления, 3 артиллерийских средства и 1 средство ПВО врага.

В то же время российские захватчики нанесли 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершили 80 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"Авиационным ударам подверглись: Графское, Волчанск, Николаевка, Ольховатка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Ямполовка, Григоровка, Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Старомайорское, Равнополь, Новомихайловка, Константиновка Донецкой области; Красный Маяк, Змиевка, Новоберислав, Веселое Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

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За прошедшие сутки, 21 января, на фронте между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 68 боевых столкновений.

ВСУ комбинировано используют советскую и западную бронетехнику на фронте, чтобы эти машины дополняли и усиливали друг друга.

Российские оккупанты пытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет большое значение для обороны Украины.

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