В городе поврежден газовод – произошел пожар.

После обеда оккупанты из "Ураганов" обстреляли город Апостолово на Днепропетровщине. Уже известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек, трое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"После обеда россияне дважды направили свои "Ураганы" на Криворожский район. В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии", - рассказал он.

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Также Резниченко отметил, что в городе искорежен газовод, в результате чего произошел пожар. По его словам, пламя пожарные уже укротили.

"В Зеленодольске людей не задело. Повреждены производственные здания предприятия", - добавил глава ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ночью оккупанты били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.

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