После обеда оккупанты из "Ураганов" обстреляли город Апостолово на Днепропетровщине. Уже известно, что в результате вражеской атаки погиб один человек, трое получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"После обеда россияне дважды направили свои "Ураганы" на Криворожский район. В Апостолово погибла пожилая женщина. Предварительно, три человека ранены. Все они в больнице в тяжелом состоянии", - рассказал он.
Также Резниченко отметил, что в городе искорежен газовод, в результате чего произошел пожар. По его словам, пламя пожарные уже укротили.
"В Зеленодольске людей не задело. Повреждены производственные здания предприятия", - добавил глава ОВА.
Ранее УНИАН уже сообщал, что ночью оккупанты били по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Его дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали.