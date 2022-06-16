Взрывы слышали даже в областном центре.

Накануне вечером российские оккупанты обстреляли приграничный городок Глухов Сумской области.

Как сообщили в оперативном командовании "Север", зафиксировано три пуска ракет с вражеских вертолетов.

"К сожалению, по предварительным данным, есть потери среди местного населения", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий, этот обстрел - не единственный за последние сутки.

"Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро раненых. Информация о разрушениях и повреждениях - позже. И да, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - говорится в Телеграм-канале Живицкого.

Кроме того, около пяти утра 16 июня враг нанес ракетный авиаудар по Краснопольской громаде.

"Дальше открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", - сообщил руководитель ОВА.

Как сообщал УНИАН, накануне российские войска нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области.