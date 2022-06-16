Жителей просят оставаться в укрытиях.

В Сумах в ночь на 16 июня прогремели взрывы во время сигнала воздушной тревоги.

Об этом сообщает мэр Александр Лысенко. Жителей просят оставаться в укрытиях.

"Друзья, не сообщайте о местах прилетов! Ждем официальную информацию от ОВА", - написал Головченко.

Напомним, в среду, 15 июня, в Сумской области два вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова - один человек погиб, шестеро ранены.

Также ранее в Сумской области российский беспилотник сбросил взрывчатку, от которой два человека получили травмы, а один погиб.

После того, как украинские войска отбросили русских оккупантов за границу, Сумская область постоянно страдает от обстрелов с российской стороны.

Кроме того, 30 мая губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что Россия отправляет войска на границу с Украиной в Курской области. В частности, в Сумскую область подтягивают артиллерию и ракетные установки оккупантов.

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