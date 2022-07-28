Оккупанты пытаются размещать свои пункты базирования, свои командные пункты там, где сосредоточено мирное население.

Враг использует украинцев на оккупированной территории как живой щит.

Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Враг пытается использовать то население, которое захватил, как живой щит. Это демонстрирует и попытка налаживания понтонной или паромной переправы, когда военную технику пытаются окружить легковыми автомобилями гражданских лиц", - рассказала она.

Так же, по ее словам, оккупанты пытаются размещать свои пункты базирования, свои командные пункты там, где сосредоточено мирное население. Гуменюк призвала принимать это во внимание и находить для себя более безопасные места пребывания, подальше от вражеских объектов.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты точно добровольно не покинут оккупированный Херсон.

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