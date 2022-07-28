Враг использует украинцев на оккупированной территории как живой щит.
Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.
"Враг пытается использовать то население, которое захватил, как живой щит. Это демонстрирует и попытка налаживания понтонной или паромной переправы, когда военную технику пытаются окружить легковыми автомобилями гражданских лиц", - рассказала она.
Так же, по ее словам, оккупанты пытаются размещать свои пункты базирования, свои командные пункты там, где сосредоточено мирное население. Гуменюк призвала принимать это во внимание и находить для себя более безопасные места пребывания, подальше от вражеских объектов.
Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты точно добровольно не покинут оккупированный Херсон.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Россияне частично преуспели на одном из направлений – Генштаб
- Назван стратегический для российских оккупантов город на юге Украины
- Возможно новое наступление РФ с севера: жителей Черниговщины призвали не ходить в лес (видео)