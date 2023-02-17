Основную часть убитых составляют мобилизованные, так называемые добровольцев и вагнеровские заключенные.

Журналисты установили имена 14 709 российских военных, убитых на войне в Украине. При этом за последние две недели число подтвержденных потерь впятеро превысило предыдущие еженедельные данные.

Такая ситуация может свидетельствовать о начале наступления российских оккупантов на Донбассе, допускает Би-би-си. Как уточнило издание, в 2022 году российские источники еженедельно сообщали о 250-300 погибших, однако в январе эти цифры удвоились. А всего за две недели февраля журналистам удалось выяснить имена 1679 ликвидированных, что в пять раз превышает прошлую статистику.

Как отметило издание, это самый большой приростубитых россиян за все время войны. При этом журналисты подчеркнули, что речь идет о подтвержденных данных, то есть реальное число потерь еще больше. Они допустили, что даже по наиболее скромной оценке, в ходе войны в Украине были убиты более 29,5 тыс человек. А общие потери, вместе с ранеными и пропавшими без вести, могут достигать 133 тыс. человек.

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По данным журналистов, основную массу ликвидированных составляют мобилизованные, так называемые и заключенные.

Они детализировали, что установили смерть 1121 мобилизованного россиянина, 40% из которых убиты после 1 января. Специалисты объяснили, что такое количество мобилизованных негде размещать и некому обучать. В итоге тысячи россиян отправляли на войну без обмундирования и необходимой подготовки. Издание со ссылкой на свои источники отметило, что мобилизованные сейчас составляют костяк передовых отрядов, которые штурмуют несколькио городов на Донбассе.

Кроме того издание сообщило, что мобилизованные из Свердловской и Челябинской областей первыми отправились на войну. И именно эти регионы сейчас вместе с Краснодарским краем лидируют по числу ликвидированных.

По мнению экспертов, неудачи россиян на войне могут объясняться нехваткой грамотных командиров. С начала вторжения РФ потеряла около 1732 офицера.

Многие специалисты - как на западе, так и в РФ - обратили внимание на хаотичные действия российских военных в феврале при попытке наступления на Угледар в Донецкой области. Там в результате неудачной атаки могли быть убиты около сотни морпехов. Те, кто пришли на их место, на много меньше подготовлены и опытны.

Издание указало, что только по подтвержденным данным, около 3 тыс. убитых - это элитные специалисты: солдаты и офицеры отрядов спецназа, морские пехотинцы и военные пилоты. Например, с начала вторжения РФ потеряла по меньшей мере 120 военных летчиков.

Журналисты отметили, что в настоящее время основные потери припадают на моблизованных, так называемых добровольцев и на ЧВК "Вагнер". Это 25% от всех потерь. А если смотреть на количество убитых со средины ноября по средину февраля, то они составляют около половины убитых.

Потери среди заключенных из ЧВК "Вагнер" продолжают быстро расти. Журналисты напомнили, что в начале февраля было обнаружено уже третье массовое захоронение вагнеровских заключенных.

В то же время, журналисты сообщили о стойком приросте потерь среди десантников, морпехов и росгвардейцев. Хотя ранее российские командиры их пытались поберечь, сейчас, похоже их снова вернули в бой в надежде добиться успеха в наступлении.

Новое наступление РФ

По данным западной разведки, Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Кремль может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что РФ пытается расширять зону нового наступления, активно ища новые направления. Однако на Киев, Сумы, Харьков и Чернигов оккупанты вряд ли пойдут.

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