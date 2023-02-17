Общие потери России составляют 141 тысячу 260 человек личного состава.

Авиация Сил обороны Украины за 17 февраля нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, россияне за сутки нанесли шесть ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Купянска Харьковской области: "Повреждены три частных и один многоэтажный дома".

Кроме того, войска РФ в общей сложности совершили 10 авиационных ударов и более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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"Угроза дальнейших российских ракетных ударов остается очень высокой по всей территории Украины", - предупредили в Генштабе ВСУ.

Потери России в Украине на 17 февраля - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 141 тысячу 260 человек личного состава.

За сутки, 16 февраля, ликвидированы еще 800 российских захватчиков, и после этого общие потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию".